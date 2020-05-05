Пиво и водка под брендом "Самоизоляция" готовятся к продаже

Свежие термины и понятия очень быстро регистрируют в качестве новых товарных знаков. Расторопнее всех в период пандемии оказались продавцы алкоголя.

Судя по данным базы товарных знаков, еще 28 марта — до первого указа мэра Москвы об обязательном нахождении дома, — была подана заявка на товарный знак «Самоизоляция» для короткого перечня товаров и услуг:

32 кл.: пиво.

33 кл.: водка.

Правообладатель — Общество с ограниченной ответственностью «Патентный Советникъ» решило сыграть на опережение. Основная деятельность компании — помощь при регистрации собственных брендов. Кроме «Самоизоляции», фирма застолбила для пива и водки ещё и название «Карантин».

Слово «коронавирус» также не осталось незамеченым. 27 марта на него подал заявку предприниматель Алексей Лашко — один из собственников «Майминского пивоваренного завода на Алтае».

А вот при регистрации товарного знака «Коронавирус COVID – 19 Сoronavirus COVID – 19» живее всех сработала московская похоронная контора «Первый городской ритуал». Ещё в конце февраля название понадобилось ей для «услуг ритуальных, а именно сопровождающих кремацию».

Ровно в тот же день (26 февраля) для регистрации точь-в-точь такого же товарного знака подала заявку медицинская компания ООО «Медпром», вероятно, связанная с похоронной фирмой. Пригодится в любом случае — видимо рассудили собственники.