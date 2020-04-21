Присоединись к неделе первичного иммунодефицита

Всемирная неделя первичного иммунодефицита (ПИД) каждый год проходит в третьей декаде апреля. Пандемия вносит в эту акцию особый акцент: пациенты с ПИД из-за врожденного ослабленного иммунитета попадают в группу риска и нуждаются в особом внимании общества. Ведь они и без COVID-19 всю свою жизнь проводят в самоизоляции, ходят в масках и перчатках.

В России проведение Недели инициирует Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух». В этом году фонд подготовил обширную просветительскую программу. В том числе 28 апреля в онлайн-лектории Премии «Просветитель» Анна Щербина, член Экспертного совета фонда, профессор, зам. директора ИГИКТ ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева прочитает лекцию на актуальную тему «Иммунитет: друг или враг? Уроки иммунодефицитов и COVID-19».

«Про иммунитет готовы рассуждать все — от продавцов кисломолочных продуктов до профессионалов-ученых. Но что известно про иммунитет сегодня? Мы получаем информацию из лабораторных экспериментов. Еще — когда лечим и исследуем наших пациентов. Например, с генетическими дефектами иммунитета — первичными иммунодефицитами. А еще учимся у природы, которая сегодня испытывает наши, казалось бы, устоявшиеся знания на прочность,» — поделилась несколькими тезисами своего выступления Анна Щербина.

Начало онлайн трансляции — 28 апреля в 18.00. Лекция пройдет в прямом эфире на ютуб-канале Премии «Просветитель». Во время мероприятия можно будет задать вопрос в чате. Следите за обновлениями в социальных сетях фонда «Подсолнух».