В РПЦ не признали существование инопланетян

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что не существует еще каких-либо разумных цивилизаций. Этим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-24».

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — цитирует митрополита Илариона «Интерфакс».

Также священнослужитель сослался на книгу Серафима Роуза «Православие и религия будущего», где людям, якобы видевшим НЛО, приписывается одержимость бесами. При этом Иларион отмечает, что верит в существование ангелов и демонов.