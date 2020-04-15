Марат Сафин: "Нам будут вживлять вакцины с микрочипами"

40-летний теннисист рассказал о своем взгляде на события, происходящие сейчас в мире. По его мнению, уже скоро нас ждет цифровое будущее и тотальный контроль.

— Нас всех готовят к чипизации, уже, по-моему, все понятно, — признался Марат в интервью Sport.ru. — Билл Гейтс все рассказал, еще в 2015 году. Он рассказал, что будет у нас пандемия...

Марат не думает, что Билл Гейтс просто случайно предсказал появление коронавируса в мире, скорее всего, он об этом знал. Кроме того, Марат сомневается в необходимости и безвредности запуска системы 5G, которую многие называют опасной для людей и животных. По его мнению, эта система напрямую связана с наночипами, которые скоро начнут вживлять в наши тела.

Марат Сафин / фото: Global Look Press

— Все идет к этому, посмотрите, что вокруг происходит, — сказал Сафин. — Народ в панике, все как полагается. Нам будут вживлять вакцины с микрочипами. Народ надо подготовить... Я думаю, что это так все и будет. Просто будем мы ходит с чипами скоро.

По убеждению Марата, история с возникновением коронавируса — это подготовленная ситуация, и он не верит, что наша цивилизация из-за этого вымрет. Сафин считает, что на планете существует теневое мировое правительство, хозяева мира.

— Назовите их как хотите: масоны, илюминаты, клуб трехсот, римский клуб — это все части одного, — загадочно намекнул Сафин. — Я не вижу здесь ничего особенного, все это можно найти в интернете. Будем так жить, новый мировой порядок. Можно на эту тему Генри Киссинжера почитать...

Марат также предсказал скорое исчезновение наличных денег и установление полного контроля за каждым человеком на планете.