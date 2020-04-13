Производители начали увеличивать штат курьеров из-за роста онлайн-торговли

Производители начали отмечать рост онлайн-торговли как в личных сервисах доставки так и через маркетплейсы. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» представители рынка.

Если ранее это направление сложно поддавалось развитию, то теперь пандемические условия заставляют покупателя обратить внимание на иные формы покупки товаров. Отчасти онлайн-торговля компенсирует снижение спроса на оффлайн-рынке.

Так, в компании «Чистой линии», занятой производством мороженого и молочной продукции, отмечают, что им в три раза пришлось увеличить парк автомобилей для курьерской доставки. Даже поставщики овощей в Москве и Подмосковье отмечают, что у них наблюдается ощутимый прирост в онлайн-торговле.

Кондитерская фабрика «Победа отмечает», что их продажи в марте наоборот выросли по сравнению с минувшим годом, выручка в онлайн-магазине выросла на 90%, а количество заказов — на 70%.

В Ассоциации компаний интернет-торговли отмечают, что за 2019 год онлайн-продажи еды в России выросли на 41%. Коронавирусная пандемия в этом году может значительно увеличить эти показатели.