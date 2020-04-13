МВД по Иркутском проверит факт раскрытия данных семьи, где ребенок болен COVID-19

В Иркутской области в городе Усть-Куте семья, ранее прибывшая из Тайланда, провела положенные две недели на карантине. Однако позже, когда члены семьи уже вышли в город, пришел положительный результат теста на коронавирус у ребенка в этом семействе, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что у ребенка болезнь проходит бессимптомно, а у родителей результаты тестов отрицательные. Тем не менее медики устанавливают всех контактировавших с гражданами. Прокуратурой даже рассматривается вопрос о закрытии подъезда дома на карантин.

На сайте администрации Усть-Кута сообщается, что местное управление МВД также начнет проверку по факту травли семейства. Информация о факте заражения, месте проживания семьи и другие их личные данные стали доступны в открытых источниках.

Сейчас семья остается в своей квартире и к ним прикреплены отряд полиции для охраны.