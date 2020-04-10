В ряде церквей на Пасху намерены освящать куличи, но можно сделать это и дома

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в некоторых церквях на Пасху, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции по всей России, проведут обряд освящения куличей.

По его словам, речь идет лишь о тех храмах РПЦ, в которых имеется возможность создать дистанцию между верующими: «Этот вопрос стоит решать, исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми», — приводит его слова «Интерфакс».

Легойда также отметил, что осветить свои куличи можно и дома, используя для этого «крещенскую воду». Для этого, по его словам, не требуется помощь священнослужителей.

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При этом РПЦ не закрывала храмы и не вводила запрет на их посещение, однако там рекомендовали прихожанам молиться дома. К этому верующих призывал и патриарх Кирилл.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что с диагностированным коронавирусом уже госпитализированы несколько священников, а у некоторых его только подозревают.