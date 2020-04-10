Собянин заявил о вводе в Москве пропускного режима с 13 апреля, но не полного

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 апреля в Москве будет введен пропускной режим. Об этом он сообщил на сайте мэрии, отметив, что согласовал это решение с руководством страны.

По его словам, о полном запрете на выход из дома пока речи не идет, все будет происходить поэтапно, для выхода в магазин разрешение потребуется только на последней стадии, до которой ситуация может и не дойти. «На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — поясняет градоначальник. При этом он отметил, что эта мера «будет носить заявительный» порядок, но предоставляемые данные все же могут проверить.

Также с 13 по 19 апреля будут закрыты абсолютно все предприятия кроме госорганов, больниц, предприятий пищевой и медицинской промышленности, отдельные оборонные и космические предприятия, а также компании атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Также останутся открытыми все продуктовые магазины и иная розница, а также СМИ.

Будет прекращено исполнение столичного бюджета и все несрочные строительные и ремонтные работы. Прекратит работу каршеринг и все салоны красоты и подобные заведения.

«Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1 300», — поясняет свое решение Собянин. «Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни», — завершил он свое выступление.