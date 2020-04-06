У трех священников в Москве выявили коронавирус, ещё у двух есть симптомы

У священнослужителей в Марьино, Крылатском и Гороховом Поле в Москве обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильную рабочую группу при патриархе.

Среди московских священников, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат издание перечисляет иерея Николая Рыжкова из храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, иерея Виктора Волкова из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, а также иерея Георгия Дехтярева из храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

У двух других священнослужителей: протоиерея Георгия Бреева и иерея Дмитрия Карпова из храма Рождества Пресвятой Богородицы есть симптомы болезни, однако тест пока не подтвердил наличия у них коронавируса.

World of РПЦ: Невзоров придумал онлайн-игру про церковь

("Можно воспользоваться великолепным опытом цифровых игр и просто нарисовать виртуальных персонажей. С ними же будет гораздо проще!")

Напомним, что ранее патриарх Кирилл обратился к православным верующим с просьбой перестать посещать храмы, однако до этого, когда в Москве и ряде других регионах уже вводились меры борьбы с распространением болезни, РПЦ продолжала проведение служб, на которых собирались прихожане.