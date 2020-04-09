После пожара с четырьмя погибшими в доме престарелых в Москве завели второе дело

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту пожара в частном доме престарелых на западе столицы.

Дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), передает ТАСС. Первое дело завели по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Как сообщается на сайте СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

Пожар в доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице произошел накануне, 8 апреля. По данным ГУ МЧС по Москве, сигнал о возгорании поступил в 21:24. В здании находилось примерно 60 человек. В результате погибли четверо.

По данным следствия, руководство и сотрудники учреждения не создали необходимые условия и не получили разрешения от надзорных и компетентных органов. Сообщается, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании не был внесен в Росреестр, в связи с чем контрольно-надзорные органы не проводили проверки в учреждении.