В Казани от проблем с сердцем погибла ограбленная накануне пенсионерка

4 апреля в Казани была ограблена 80-летняя пенсионерка. По дороге из магазина 32-летний ранее судимый мужчина нагнал женщину в подъезде, когда она возвращалась из универмага. Он отобрал у нее сумку, повалил женщину на землю и скрылся.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в полицию. Участковый по камерам видеонаблюдения сразу смог опознать нападавшего, поскольку ранее он уже привлекался полицией за кражу кабеля, пишет «Вечерняя Казань».

Отмечается, что в сумки у пожилой женщины помимо продуктов был кошелек с 5 600 рублями.

Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В итоге на беду бабушки откликнулись волонтеры. Они начали приносить ей продукты домой. Но 7 апреля один из прибывших к пенсионерке волонтеров узнал, что женщина умерла из-за проблем с сердцем.

В социальных сетях в итоге просят привлечь грабителя по статье за убийство, но в МВД не видят именно такого состава преступления в произошедшем.