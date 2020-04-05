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Николай Стариков назвал фильм о пленных российских социологах "новым подходом"

Общество
16:48, 05 апреля 2020

В преддверии премьеры художественной киноленты «Шугалей», повествующей о судьбе незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, писатель и общественный деятель Николай Стариков обратился к представителям власти в России.

«Мне хотелось бы обратиться к официальным представителям нашего государства, чтобы они вспомнили, оглянулись вокруг и подумали: действительно ли они использовали все возможности для того, чтобы граждане России смогли встретиться со своей семьей?» — заявил общественный деятель.

В апреле состоится международная премьера художественного фильма, основанного на реальных событиях «Шугалей», где рассказывается история российских социологов ФЗНЦ, которые в ходе своей командировки в Ливию в мае 2019 года были похищены местными бандформированиями, подчиняющимся нелегитимному правительству, и брошены в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига» в Триполи близ одноименного аэропорта. 

Комментируя грядущую премьеру, Николай Стариков отметил, что обязательно посмотрит эту ленту.

«Я обязательно посмотрю этот фильм, и считаю важным использовать любые способы и методы вызволения российских граждан из той сложнейшей ситуации, в которой они оказались. Именно поэтому здесь важен новый подход: до сих пор я не помню, чтобы снимались художественные фильмы про удерживаемых граждан России. Международная огласка, премьера и появление информации в международном пространстве необходимы, потому что вопрос выходит уже за границы РФ. И здесь поддержка международной общественности, конечно же, тоже важна. Потому я думаю, что в любом случае, это важный шаг в деле вызволения наших сограждан из плена у международных террористов», — заявил общественник в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Он акцентировал внимание на том, что социологи ни в коем случае не забыты и не брошены — их коллеги, товарищи и гражданское общество России делают на сегодняшний момент все возможное, чтобы Максим Шугалей и Самер Суэйфан вышли на свободу. 

Рубрика: Общество

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