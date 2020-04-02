Профессор Игорь Гундаров: Эпидемия паники в обществе опасней, чем COVID-19

Ассоциация медиков России провела Круглый стол на тему «Коронавирус: борьба с вирусом или с правами народа?» и по его результатам опубликовала открытое письмо к президенту РФ и главе правительства с призывом прекратить панику и нагнетание в связи с коронавирусом.

По мнению авторов письма, «идет обман на самых верхних этажах власти по всему миру», ситуацию не следует называть ни эпидемией, ни пандемией. Они считают, что коронавирус COVID-19 «не является особо опасной инфекцией», что это «классическое ОРВИ тяжелого течения». И отмечают: смертность от туберкулеза гораздо выше, чем от коронавируса, но она такой паники не вызывает.

Sobesednik.ru обсудил главные тезисы обращения с одним из участников Круглого стола – Игорем Гундаровым, доктором медицинских наук, профессором, специалистом в области эпидемиологии, демографии и социальной психологии, академиком общественной академии РАЕН.

– Тот получасовой ролик, который выложен на YouTube, – это и был Круглый стол?

– Да. Спонтанная инициатива коллег провести виртуальную конференцию. И меня тоже пригласили. Это была интуитивная реакция: нужно было заявить свою позицию, потому что совесть профессионала требует говорить правду.

Фото: скриншот с Youtube

– Но среди врачей, как я заметила, нет крупных экспертов-вирусологов. При этом участники уверенно заявляют, что живого штамма COVID-19 так и нет, что полноразмерный геном вируса так и не расшифрован... Между тем, из открытых источников мы знаем, что это не так. И если бы это было правдой, вирусологи мира обязательно бы об этом сказали. Откуда такие данные у врачей высшей категории?

– Не все столь однозначно. У меня, в частности, вот большие сомнения. Живой штамм может быть, а может и не быть. Точно сказать, что мы выявляем штамм именно COVID-19, нельзя. Правильнее было бы, на мой взгляд, сказать: мы выявляем совокупность короно-штаммов, среди которых может быть и коронавирус.

– Можно согласиться с заявлением авторов письма о том, что COVID-19 похож на привычную людям пневмонию, только более тяжелую. Можно согласиться с тезисом, что смертность от коронавируса меньше, чем от других заболеваний (туберкулез, грипп и т.д.), и что из-за этих болезней почему-то никто не останавливает экономику. Но трудно согласиться, что Россия ввела ограничения по политическим причинам. Ведь наша страна это сделала последней, когда весь мир уже закрыл границы и отправил население по домам...

– Вы совершенно правы, Россия здесь всего лишь следует тому, что делают на Западе. Может быть, даже отстает немножко.

– Вы называете это спектаклем. Но не сделай власти этого сейчас, народ сказал бы – нас опять бросили, про нас никто не думает…

– Согласен. Но то, что происходит сейчас, я спрогнозировал лет 15 назад. И в этом смысле испытываю удовлетворенность ученого. Исходя из нарастающих мощнейших коммуникационных возможностей, я предрекал, что можно мгновенно объединить все человечество. Но в этой ситуации возникает опасность нового вида эпидемий, которых никогда не было.

Нет, это не про COVID-19. Я говорил о психопандемии. Такого не было ни в XVIII, ни в XIX, ни даже в XX веке, потому что тогда обмен информацией требовал энного времени. А сейчас появилась возможность возникновения эпидемии паники, которую мы, собственно, и наблюдаем.

Это происходит, когда кто-нибудь запускает ложную эмоцию, ложную идею (ну вот, как страх). Она по своей природе заразная. И вы, когда слышите такую информацию, тут же ею заражаетесь, начинаете передавать ее другим... Так возникает лавинообразный поток.

Смотрите, потребовался небольшой толчок в виде вспышки в Китае, чтобы информация, передающаяся от страны к стране, от человека к человеку, привела к тому, что мир реально самоизолировался.

Мне кажется, можно сравнить совокупность проявлений общего настроя боязни с психотеррористическим актом. Разумеется, специально никто этого не делал. Но в будущем нельзя исключить, что человечество может столкнуться с такой – психоинфекционной – угрозой.

А ведь от плохой психики падает иммунитет, и человек становится более восприимчив даже к банальным инфекциям.

– Вы и впрямь верите в существование мирового правительства? Этому посвящен целый абзац в открытом письме. Да и на вашем Круглом столе эти странные тезисы звучали...

– Нет, я в это не верю, поскольку являюсь поклонником марксизма.

Но есть капитал. И есть определенная группа людей, обладающая колоссальным капиталом, и они невольно выступают в роли тех, кто диктует моду. В этом смысле их можно назвать теневым правительством.

– Но им-то зачем подталкивать мир к остановке экономики, наносить ей такой урон? Я, к примеру, видела и прямо противоположные комментарии: впервые политики и капитал пошли на колоссальные потери в экономике ради спасения жизней людей. Другой вопрос, что потерявшие работу и доходы граждане еще неизвестно от чего больше пострадают...

– Конечно, такие вещи, как то, что сегодня происходит в мире, вовсе не кто-то (типа теневого правительства) планирует. Мы наблюдаем эффект толпы. Появилась одна заразительная идея, и все бегут. В рамках этой панической атмосферы отключается разум.

Вот пример – во всем мире вдруг начали скупать туалетную бумагу. Зачем? А это как раз доказывает то, что я писал еще 15 лет назад: человек полностью теряет контроль над ситуацией, а потом, когда приходит в себя, думает – боже, да где же я разум-то свой потерял?

– Чем-то еще объясняете охвативший мир кризис, кроме страха людей за свою жизнь?

– Человечество сейчас находится в периоде, когда назрела потребность перехода в новую формацию. Капитализм выработал свой ресурс... Об этом давно уже говорят многие экономисты и политики. Мир находится в состоянии поиска новой общественно-экономической формации, где не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие.

Я бы уточнил, что бытие определяет социальная психика. И как раз сейчас можно убедиться в справедливости этого утверждения, наблюдая, как страны налево и направо крушат свои экономики. Вот что такое паническое воздействие на социальную атмосферу.

– Вернемся к вашему открытому обращению: оно уже отправлено адресатам? И кстати, почему оно не подписано?

– Не знаю, отправили его или нет. Но свою подпись я там оставлял.

Участники Круглого стола:

1. Лилия Умарова, гражданский активист, врач высшей категории, правозащитник.

2. Ирина Лаврова, врач высшей категории, заместитель руководителя комитета социальной политики и здравоохранения Общенародного Союза Возрождения России.

3. Алина Лушавина, врач-социолог, глава комитета социальной политики и здравоохранения Общенародного Союза Возрождения России.

4. Людмила Попова, системный аналитик, математик-программист, обладатель золотой медали МГУ им. М.В. Ломоносова.

5. Игорь Гундаров, доктор меднаук, профессор, специалист в области эпидемиологии, демографии и социальной психологии, академик общественной академии РАЕН.

Наша справка

Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР) – организация, созданная в декабре 2019-го. Как значится на ее сайте, целью ОСВР «является объединение всех честных граждан нашей Родины для восстановления разрушенного государства СССР и построения его в обновленном виде на основе принципов народовластия».