СК ведет проверку по высказыванию представителя РПЦ о "бесплатных проститутках"

В Москве идет проверка на предмет содержания экстремизма в высказывании священнослужителя о гражданском браке.

Как пишет «Интрерфакс» со ссылкой на информированный источник, доследственную проверку начали накануне, 30 марта, органы Следственного комитета по Юго-Западному административному округу Москвы. Она ведется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По данным следствия, 16 февраля глава Патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов, находясь в одном из кафе на улице Обручева, назвал женщин, живущих с мужчинами без официального заключения брака, «бесплатными проститутками».

Речь идет о заявлении, которое священнослужитель сделал на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO»: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак».

Адвокат из Владивостока Максим Чихунов 17 февраля обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь главу Патриаршей комиссии по статьям «Клевета» и «Оскорбление». В своем Facebook юрист пояснил, что считает своим долгом «встать на защиту чести и достоинства женщин России, которых оскорбили представители РПЦ».

Сам Смирнов заявил, что спокойно относится к просьбам провести прокурорскую проверку его высказывания. «Для меня звонок из прокуратуры – это обычная история. Меня там все знают», – сказал священник.