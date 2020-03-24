Взятки гладки: Адвокат "Уралхима" признан виновным в даче взятки

Адвокат «Уралхима» в деле «ТоАЗа» отделалась штрафом за особо тяжкое преступление.

Некоторым участникам затяжного процесса по делу «Тольяттиазота», представлявшим сторону обвинения, удивительным образом удается избегать строгого наказания за доказанные судом преступления, в том числе и особо тяжкие. Так, адвокат Евгения Семчукова, участвовавшая в процессе со стороны истца — компании «Уралхим», за дачу взятки представителям правоохранительных органов получила всего лишь крупный штраф. Крайне мягким наказанием отделался и экс-начальник службы безопасности «ТоАЗа» Олег Антошин: за целый букет преступлений в начале февраля суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Евгения Семчукова стала фигурантом расследования крупной аферы как подельница бывшего депутата Воронежской облдумы Руслана Лесных, сообщает «Коммерсант». Замоскворецкий суд столицы уже вынес им приговоры. Лесных за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил пять лет колонии, а вот Семчукову наказали всего лишь штрафом в 3 млн руб. При этом ей вменяли ни много ни мало посредничество в даче взятки, а по закону это особо тяжкое преступление. Однако сотрудник коллегии Александра Добровинского, представлявший в прошлом «Уралхим», отделалась удивительно легко, вероятно с учетом признания вины и активного сотрудничества со следствием.

По данным издания, она дала показания в том числе и на своего подельника Лесных, полностью отрицавшего свою вину.

В материалах дела значится, что Семчукову наняли, чтобы она помогла найти «чекистов» для сбора материалов, спровоцировавших бы уголовное преследование бизнесмена Константина Пономарева с дальнейшим арестом его активов. Предприниматель ранее не поделил с компанией «ИКЕА Мос», российской «дочкой» шведского концерна IKEA, крупную сумму отступных, полученных им в связи с арендой дизель-генераторов. Вернуть деньги адвокаты ИКЕИ решили путем поисков и дальнейшего оглашения компромата на Пономарева.

Согласно разработанной схеме, Семчукова сначала порекомендовала представлявшему интересы ИКЕИ бывшему следователю ФСБ Сергею Ковбасюку своего человека - тренера Эдуарда Саенко. Тот при встрече представился оперативным сотрудником службы собственной безопасности ФСБ. Его «начальником» выступил воронежский депутат Руслан Лесных.

По материалам дела, весной 2016 года Сергей Ковбасюк и оба афериста несколько недель встречались и обсуждали все нюансы плана. При этом мнимые «чекисты» добились от Ковбасюка увеличения гонорара до 1 млн долларов. По результатам расследования сама Семчукова получила лишь 5 тысяч долларов. Весь миллион Ковбасюк уплатить не успел: создатели схемы привлекли внимание настоящих сотрудников ФСБ.

Напомним, что ранее также связанный с делом «ТоАЗа» экс-начальник службы безопасности предприятия Олег Антошин 3 февраля получил три с половиной года колонии общего режима по обвинению в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). По мнению юристов, назначенный Самарским областным судом срок оказался «очень мягким» и был «ниже минимального предела».