Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"

Пресс-служба «Газпром-Медиа» подтвердила назначение экс-руководителя Роскомнадзора Александра Жарова директором холдинга. С 24 марта вступает в силу его трудовой договор сроком на три года.

Предыдущий руководитель медиа-гиганта Дмитрий Чернышенко покинул свой пост 21 января и перешел на работу в правительство, став вице-премьером.

Сейчас в холдинг «Газпром-медиа» входят девять телевизионных каналов, 29 тематических каналов, десять кинопроизводств и диструбуционных компаний, ОТТ-платфорса, активы в печатных издательствах и десять радиостанций, в числе которых «Эхо Москвы».