ВШЭ отреагировала на слова профессора, призвавшего "убирать либеральную сволоту"

В Высшей школе экономики сочли «неприемлемым» заявление профессора Олега Матвейчева, призвавшего сослать всех подписчиков Алексея Навального «на урановые рудники», обращает внимание «Медиазона».

Из-за этого случая университет принял решение созвать ученого совета по этике и рассмотреть на нем высказывание Матвейчева.

Профессор ВШЭ в своем посте также заявил, что в стране «нужен 37-ой год», а «либеральная сволота» «прямо нас убивает», в связи с чем он призвал «уничтожить» их «хирургическим путем без расстрелов»: «Их надо убирать. Адреса и пароли у органов есть», — пишет он.

Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости.

Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники. https://t.co/KocQkza7IF pic.twitter.com/50BDwtBz4O — Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2020

В пресс-службе университета также отметили, что это заявление «нарушает правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды».