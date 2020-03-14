В Москве из-за аномального тепла активизировались пчелы

Московские пчелы начали вылетать из своих ульев раньше положенного срока из-за ранней и необычайно теплой весны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва». Отмечается, что сотрудник ГПБУ «Мосприрода» смог заснять пчел в Битцевском лесу на первоцветах.

«Чем теплее погода весной, тем раньше пчелы начинают свой очистительный облет. Другими словами, они ненадолго вылетают, чтобы освободиться от продуктов жизнедеятельности», – пояснили в пресс-службе. Там добавили, что обычно пчелы становятся активными в конце марта – начале апреля.

По словам специалистов, активность у пчел обычно начинается при температуре воздуха плюс 6 градусов. «Кстати, пчелы зимой вовсе не спят. Не видим мы их в холодную погоду только потому, что эти насекомые замедляют свой метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб», – рассказали в департаменте.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жительница города Пушкино Московской области обратилась в Минэкологии с сообщением о буром медведе, которого заметили неподалеку от ближайшего села. По словам специалистов, из-за аномально теплой зимы некоторые медведи не впадали спячку. Отмечается, что в это время года животные особенно агрессивны.