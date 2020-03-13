Навальный предлагает закрыть все школы Москвы из-за коронавируса

Политик Алексей Навальный призвал мэра Москвы Сергея Собянина из-за пандемии коронавируса ввести карантин в столичных школах и перевести детей на дистанционное обучение. Об этом он заявил в своем Twitter.

«На примерах зарубежных стран мы видим, что больше карантина это лучше, чем меньше карантина», — пояснил свою мысль оппозиционер.

Сижу в Москве только из-за детей школьников, так давно бы уехала в деревню от вируса подальше. — Олеся Вороновская (@Olesya230) March 13, 2020

При этом на вопрос о закрытии метро политик ответил отрицательно, отметив, что школы в отличие от подземки можно закрыть без особенных последствий для жизни города, хотя не исключил и такого сценария развития событий, при котором придется отказаться и от него.

Уже поздно, нужно закрывать всё , включая метро, сморите опыт других стран, которые это переживают. Пишу из эпицентра - Бергамо, Италия — Sergei Sevriugin (@ColnagoRider) March 13, 2020

Некоторые комментаторы в соцсетях отмечают, что речь «как всегда» только о Москве. Один из них пошутил, что твит на самом деле написал сын Навального Захар со смартфона отца.