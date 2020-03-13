Экоактивиста в Ижевске судят за то, что он не прервал выступавшего на митинге

В Ижевске 12 марта Центр по противодействию экстремизму возбудил против экоактивиста Дмитрия Морозова дело по статье о нарушении правил участия в акции.

Сотрудники Центра «Э» решили, что выступление члена Российского социалистического движения на митинге против строительства завода в Камбарке не соответствовало заявленной в уведомлении теме. Также Морозова обвинили в том, что он как организатор не прервал речь другого выступающего, не соответствующую теме митинга. Полицейские настаивают, что звучавшие на акции лозунги против губернатора не были связаны с экологической повесткой, пишет «ОВД-Инфо».

Заседание суда по просьбе Морозова было перенесено на 17 марта. За это время он должен найти себе защитника.

В городе Камбарка госкорпорация «Росатом» планирует построить и ввести в эксплуатацию комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности, уточняет «Idel.Реалии».