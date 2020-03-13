Экоактивиста в Ижевске судят за то, что он не прервал выступавшего на митинге

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[14:15]Ряд московских офицеров МВД уволены после найденного селфи с трупами
[13:19]В Татарстане будет создана комиссия по сохранению татарского языка
[12:58]Навальный предлагает закрыть все школы Москвы из-за коронавируса
[12:31]Член Объединения перевозчиков арестован за отказ показать документы инспектору
[12:24]Минфин предлагает разрешить крупным поставщикам алкоголя торговать в интернете
[11:15]В Кемеровской области 9-классникам задали сочинение о поправках в Конституцию
[11:00]Экспресс-тесты на ВИЧ могут стать обязательными в ассортименте аптек
[08:38]Падение индексов США и взлет Little Big. Главное к утру 13 марта. Кратко

12 марта, четверг

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[17:54]Губернатор Подмосковья сообщил о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19
[17:19]Пелагея получила звание "Заслуженный артист России" наряду с актерами ГАБТ
[17:00]Ученые установили, что носитель коронавируса может распространять его 37 дней
[16:50]ВФЛА обязали выплатить $5 млн штрафа до 1 июля
[16:20]"Аэрофлот" снизил цену билетов эконом-класса по зарубежным направлениям на 10%
[16:19]В Екатеринбурге во время пикета задержали главу регионального отделения "Яблока"
[15:42]Роскомнадзор заблокировал сайт кампании "Нет!"
[15:40]Нарушившего карантин по приезде из Франции депутата предлагают лишить полномочий
[15:16]Терешкова заявила, что критики её поправки не любят Россию, а "делают гадости"
[15:05]Из-за COVID-19 в Италии запрещены свадебные и похоронные церемонии
[14:57]Володин объяснил, почему Путина надо защищать как главное преимущество страны
[14:34]В Мытищах завели дело после разглашения сексуальной ориентации работника завода
[13:54]Сторонница Габышева отказалась от полномочий депутата из-за правок к Конституции
[13:43]Десятки нарушивших карантин китайцев депортируют из Москвы на родину
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[13:03]Полиция задержала лидера петербургской "Открытой России" и 6 других активистов
[11:56]В Сеть попали декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России
[11:37]Путин заявил, что мы "сами с усами" и не стал комментировать дело Магнитского
[11:17]Инвалиды могут получить доступ к средствам реабилитации по месту жительства
[10:47]Фигурант дела о подготовке массового убийства в Саратове отпущен из-под стражи
[10:45]Ходорковский ответил Путину на его слова о "жулике", напомнив про поправки
[08:37]Коронавирус в мире, нефтяная война и Донбасс. Главное к утру 12 марта. Кратко

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[18:01]"Россия всех прокормит": Лепс осудил аборты и ответил Водонаевой призывом рожать
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Экоактивиста в Ижевске судят за то, что он не прервал выступавшего на митинге

Общество
15:17, 13 марта 2020

В Ижевске 12 марта Центр по противодействию экстремизму возбудил против экоактивиста Дмитрия Морозова дело по статье о нарушении правил участия в акции.

Сотрудники Центра «Э» решили, что выступление члена Российского социалистического движения на митинге против строительства завода в Камбарке не соответствовало заявленной в уведомлении теме. Также Морозова обвинили в том, что он как организатор не прервал речь другого выступающего, не соответствующую теме митинга. Полицейские настаивают, что звучавшие на акции лозунги против губернатора не были связаны с экологической повесткой, пишет «ОВД-Инфо».

Заседание суда по просьбе Морозова было перенесено на 17 марта. За это время он должен найти себе защитника.

В городе Камбарка госкорпорация «Росатом» планирует построить и ввести в эксплуатацию комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности, уточняет «Idel.Реалии».

Рубрика: Общество

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