Терешкова заявила, что критики её поправки не любят Россию, а "делают гадости"

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который вступился за Терешкову, пояснив, что выпады в её адрес по поводу внесенной поправки — это «атаки на нашу страну». Он также подчеркнул, что Владимир Путин для России важнее, чем нефть и газ.