В Орловской области выгоднее всего есть блины с медом, а в Липецкой – с вареньем

В России за последние несколько лет цена порции блинов в среднем увеличилась на 2,79%, составив 136 рублей 9 копеек.

Как сообщает Росстат, дороже всего блины обходится жителям Чукотки (259,1 рубля). Кроме того, недешево там стоит сметана (60,4 рубля) и варенье (52,2 рубля).

В топ-3 регионов с самыми дешевыми блинами вошли Мордовия, Татарстан, Саратовская область, где лакомство стоит не больше 114 рублей.

Традиционные начинки дешевле всего обойдутся жителям центральной России. Самая недорогая сметана (15,9 рубля) продается в Белгородской области, в Орловской выгоднее всего приобретать к блинам мед (26,7 рубля), а в Липецкой – варенье (16,7 рубля). Начинки из рыбы целесообразнее готовить на Дальнем Востоке.

По оценке экспертов, сильнее всего в России подорожали молоко и мука, в то время как сахар за год подешевел на треть.