В детсаду Перми, где Масленицу отметили под песню про водку, идет расследование

В одном из пермских детских садов на празднике в честь Масленицы включили песню, где упоминаются спиртные напитки.

На видеоролике, опубликованном в соцсетях, показывается, как дети пляшут под песню группы «Балаган лимитед», в которой звучат слова: «Маслена Масленица, весело резвилися. Водка, пиво и вино – в общем, отравилися». Как пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Перми, инцидент произошел в детском саду «Гармония».

«В настоящее время руководитель дошкольного учреждения "Гармония" издал приказ о проведении служебного расследования, в рамках которого рассматривается вопрос о дисциплинарных мерах к ответственным за мероприятие и осуществление контроля», – говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что контроль за использованием музыкальных композиций в дошкольных образовательных учреждениях «обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада».