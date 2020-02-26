На Урале будут добиваться привлечения главврача СМП за незаконное увольнение

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал сообщил, что суд в городе Сатка Челябинской области восстановил в должности водителя скорой медицинской помощи Дмитрия Бурдина.

Мужчина был уволен после того, как организовал 5 февраля акцию протеста 40 работников местной станции скорой помощи. Медики требовали вернуть им доплаты за ночные смены, стаж и остановить сокращение выездных бригад. До акции руководство уволило двух водителей СМП. Напряженная ситуация на станции наблюдалась еще в сентябре, когда сотрудники готовы были начать «итальянскую забастовку».

В итоге суд отменил все выговоры, послужившие причиной увольнения Бурдина. В результате главврач был вынужден отменить приказ об увольнении. Профсоюз же не планирует останавливаться на достигнутом и будет добиваться административного преследования главы организации в связи с незаконным увольнением, пишут «Такие дела».