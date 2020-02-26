ЛГБТ-активистка Цветкова обвинила дознавателя в нарушении права на медпомощь

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова написала заявление на дознавателя, которая не отпускает ее на лечение к стоматологу, пишет «ОВД-Инфо».

Сейчас Юлия Цветкова находится под домашним арестом по делу о распространении порнографии. Разбирательство началось из-за публикации бодипозитивных рисунков с обнаженными телами женщин.

Ранее активистке уже отказывали в получении медицинской помощи. Стоматолог Светлана Шмотина тогда поясняла в комментарии «Новой газете», что Цветковой необходимо хирургическое лечение: «У нее патология прикуса, нужны разгрузочные каппы. И один зуб лежит горизонтально и закрыт костью. Если не исправить все это сейчас, Юля может получить неврит тройничного нерва, у нее будет перекошено лицо и она станет инвалидом».

Сейчас дознаватель отказывается отпускать Юлию на лечение и готова сделать это лишь в том случае, если мать активистки, Анна Ходырева, явится на допрос в полицию.

«Полагаю, что дознаватель вынесла обжалуемое постановление с единственной целью — нарушить мое конституционное право на получение медицинской помощи (ст. 41 Конституции РФ) в виду непризнания мной вины по уголовному делу, поставить меня в зависимое от дознавателя положение», — пишет Цветкова в своей жалобе.