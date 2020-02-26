Фото недели: медицинские маски вместо масок дель арте в Венеции

Венецианский карнавал завершился досрочно: вместо масок комедии дель арте там сейчас в ходу маски медицинские. По всей Италии закрываются музеи, сворачиваются концерты, отменяются футбольные матчи и переводятся в закрытый режим показы мод. С каждым часом в этой стране растет количество заразившихся коронавирусом, с каждым днем растет число умерших. И в какую сторону зараза перекинется дальше, никто уже не берется гадать.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Фото недели».