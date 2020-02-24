Пермских медиков скорой помощи, протащивших пациента по земле, могут наказать

В Пермском крае идет проверка после публикации видео, на котором фельдшеры скорой помощи волокут мужчину по земле.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как медики бригады скорой помощи тащат по земле человека, которому явно плохо. По мнению очевидцев, мужчина был пьян. На вопрос, почему пациента не положили на носилки, один из фельдшеров заявил, что носилки нужны для больных, а не для грязных.

«Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний – например, сахарного диабета», – отметили в Минздраве. Там добавили, что, если такому человеку не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому.

В ведомстве заверили, что все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, и пообещали оповестить о результатах проверки.