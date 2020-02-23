Трамп запостил ролик, где он сражается вместо главного героя индийского фильма

Президент США Дональд Трамп ретвитнул сообщение с трейлером «болливудского» фильма «Бахубали: Рождение легенды», где вместо главных героев смонтирован он и члены его семьи.

В переделанном ролике персонаж с его лицом бегает по полю боя, сражается с врагами на мечах и метает копья, скачет на коне и срывает на скаку цветы, а его жена Мелания едет рядом с ним на колеснице. На отдельных кадрах также появляются дочь главы государства Иванка и её муж Джаред Кушнер, которых Трамп несет на руках (в оригинале герой несет маленьких детей).

Ролик связан с предстоящим двухдневным визитом американского лидера в Индию, который запланирован на 24 февраля: «С нетерпением жду визита к моим друзьям в Индию!» — пишет он в своем твите. Само видео заканчивается надписью «США и Индия едины!»

Также в этой версии ролика присутствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В ходе своего первого официального визита в страну Трамп посетит столицу Нью-Дели и город Ахмадабад, отмечает CNBC.