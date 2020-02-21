Осужденные в Греции моряки из России могли стать жертвами "черных работодателей"

Суд Греции приговорил российских моряков к 395 годам на двоих за организацию незаконной миграции и торговлю людьми.

Об этом сообщил вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает «Интерфакс». Ранее к таким же срокам были приговорены два других обвиняемых.

Группу из 14 российских моряков задержали осенью прошлого года. Как заявляют в Комитете защиты прав человека, моряки стали жертвами «черных работодателей». Изначально они устроились матросами на судна, перегонявшие яхты. Узнав, что на борт сажают людей, мужчины запротестовали, однако в ответ им пригрозили последствиями в случае, если они не выполнят работу.

«Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт. В результате россияне стали жертвами так называемых черных работодателей, размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях», – рассказал Мельников. По его словам, на такой шаг россиян толкнула сложная финансовая ситуация и болезнь близких.

Правозащитник призвал помочь морякам, отметив, что этим должны заниматься консульские работники. По его словам, необходимо собрать почти €75 тысяч на услуги адвокатов.