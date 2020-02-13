Четыре способа провести 14 февраля так, чтобы не закончить вечер ссорой

День святого Валентина — психологически сложный праздник для всех. Ну кроме тех, кто влюбился позавчера, а для этой категории каждый день и так День влюбленных. Sobesednik.ru подготовил подборку мероприятий, которые помогут выделить этот вечер в череде других пятниц, не опустившись при этом до пошлой романтики.

Если нет денег

Это отличный вариант для романтиков с пустым карманом: художник Алексей Сергиенко будет торжественно — и бесплатно! — раздавать 14 февраля в «Музее Эмоций» двести холстов, которые он расписал в романтичной тематике.

Картины небольшие, 20х20 см, зато перед вручением Алексей сурово спросит: «Верите ли вы в любовь?» И только в случае правильного ответа подарит картину-валентинку с личным автографом.

Акция называется «Сердце в подарок», и пройдет она в этом году уже в девятый раз. Как признается художник, этот проект делает его счастливее. Учитывая, что серия ограничена, вы фактически получаете раритет, да еще и из рук автора, да еще и по музею прогуляетесь. Отличный досуг, который может сделать счастливее и вас.

Если нужно классическое свидание

Мюзикл «Первое свидание» — это отличный вариант досуга, если нужен формат «все включено». Здесь и название говорящее, и удобная рассадка по столикам: специально для этой постановки фойе театра МДМ превращается в нью-йоркский бар. А ироничная история о свидании вслепую двух, казалось бы, абсолютных противоположностей — «волка» с Уолл-стрит и галеристки отвлечет внимание от праздничной даты, если вам не хочется ее подчеркивать.

Если хочется подальше от розовых сердечек

Отправляйтесь на стадион «Локомотив». В честь 14 февраля здесь подготовили программу «Северное свидание» с экскурсией по стадиону, заходом в раздевалку, правительственную ложу, пресс-центр и, конечно же, с выходом на поле по стопам футболистов.

Ну и поскольку о празднике всё же помнят все, по пути посетители наткнутся на пару романтических сюрпризов, а в финале их ждет ужин на двоих в ресторане «Северный экспресс» на верхнем ярусе стадиона. Тут уже гостей будут ждать официанты, свечи, изысканные блюда и уединённая атмосфера — всё как полагается. А пока идет «неромантическая» часть экскурсии, можно проверить толерантность подруги — выяснить ее отношение к футболу...

Если нужна совместная деятельность

Займитесь спортом в режиме парной тренировки. Вообще это настоящая проблема: кроме парных танцев (которые «заходят» не всем, и затащить благоверного в такие группы может стать большой проблемой) единственным способом парной зарядки — и разрядки — является спарринг в единоборствах. Но и тут велик риск вынести на ринг старые обиды.

Эксперты также советуют обратить внимание на парную йогу, в которой достигается потрясающий тактильный контакт для укрепления отношений, X-Gravity и outdoor-тренировки.

«Использование дополнительного оборудования — например, фитнес-мячей, гантелей, лент, — позволяет наладить еще больший эмоциональный контакт во время парной тренировки и открывает огромную вариативность в программах и упражнениях. Во время тренировки партнеры могут помогать друг другу при растяжке, страховать на силовых упражнениях или выступать в роли утяжелителя при жиме ногами, приседаниях и отжиманиях», — рассказывает Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.

Представьте, как круто выйти из спортзала, ощущая поддержку друг друга, когда вся страна уже вовсю заливается шампанским, забывая причину веселья. Чем не романтика для двоих?