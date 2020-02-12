Снег, плюсовая температура и гололедица ждут москвичей 12 февраля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 12 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, что обусловит облачную погоду с небольшим снегом и гололедицей.

Воздух в Москве днем 12 февраля прогреется до 0..+2, по области — до -3 ..+2 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление понизится и в середине дня укажет на отметку 734 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 80%.

По мнению специалистов, резкая смена погоды и неритмичные колебания метеопараметров способны вызвать не только симптомы недомогания, но и привести к серьезным осложнениям. В особенности это относится к тем, у кого есть хронические заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также органов дыхания.