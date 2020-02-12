"О насилии над мужчинами не говорят из-за стереотипов о том, кто такой мужчина"

Джонни Депп представил суду 87 видеозаписей и доказал, что был жертвой домашнего насилия в отношениях с бывшей женой актрисой Эмбер Херд.

Как звездный актер оказался в позиции слабого, Sobesednik.ru обсудил с Ириной Чей, руководителем кризисного центра для мужчин «Двоеточие» в Петербурге.

— История с Джонни Деппом воспринимается многими как нечто невероятное: как так, мужчина, звезда — и жертва домашнего насилия, жертва субтильной девушки весом в 50 кг! Как вы думаете, актер действительно мог быть жертвой домашнего насилия?

— История получила резонанс, но на самом деле это не единичный случай. На мой взгляд, актер мог подвергаться насилию, как и любой другой человек.

Эта история хорошо иллюстрирует стереотипное представление о том, каким должен быть мужчина и какое поведение ему соответствует. Таких историй очень много, когда мужчине тяжело и ему нужна поддержка, но при этом у него нет на нее права, потому что в представлении большинства такое поведение является «немужским», соответственно осуждается и является поводом для насмешки (актриса Эмбер Херд якобы высмеяла Деппа, считая, что ему никто не поверит. — Авт.).

— В последнее время довольно много говорят о семейном насилии над женщинами, но о насилии над мужчинами практически не говорят вообще. Потому что его очень мало?

— Проблема домашнего насилия очень сложная, замалчиваемая. Поэтому хорошо, что в данный момент в обществе стало активно обсуждаться насилие хотя бы в отношении женщин и детей, ведь это действительно шаг вперед.

К сожалению, о насилии над мужчинами не говорят в силу существующих стереотипов и представлений о том, кто такой мужчина, какова его роль, какое поведение ему свойственно. Если исходить из существующих представлений, то мужчина — это совсем не тот, кто может подвергаться насилию, а наоборот тот, кто производит насилие. Поэтому насилие в отношении мужчин мало кому представляется возможным. На самом деле оно есть и также может быть и психологическим, и физическим, и сексуальным.

— С какими проблемами мужчины обращаются в ваш центр?

— Кто-то подвергался насилию в детстве или подростковом возрасте, кто-то — уже сейчас, во взрослой жизни. Формы насилия могут быть разными. При «партнерском» насилии, когда человек хочет сохранить отношения, он обращается за помощью. Тут важно понимать, что проблема насилия не исчезнет, если человек, который применяет насилие, не решит свои личные проблемы.

— Какие мужчины в группе риска?

— Сложно ответить. Тут нужно учитывать два момента. Первый — это то, что всегда найдутся те или тот, кто вас сильнее. Второй — насилие часто совершают те, от кого это не ожидаешь. Если говорить о том, какие мужчины могут вызывать агрессию в людях, то, скорее всего, те, которые не соответствуют распространенным представлениям о мужчинах.

— В чем заключается ваша помощь?

— Мы оказываем бесплатные юридические и психологические консультации.

— На Западе это направление развито больше, чем в России?

— Конечно лучше. В России нет шелтеров (убежищ) для мужчин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, на Западе они где-то все-таки есть. Если говорить о Штатах, там в последнее время стали выделять и такой вид насилия, как репродуктивное, когда женщины тайком от мужчин беременеют и изначально не предупреждают партнеров.