Зюганов заявил, что над индексацией соцвыплат надо не смеяться, а плакать

На YouTube появился фрагмент из записи выпуска новостей программы «Вести.Приморье» на ГТРК «Камчатка», на котором ведущая Александра Новикова рассмеялась зачитывая текст о размере индексации социальных выплат, утвержденных ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, обращает внимание «Новая газета».

Новикова рассказывала о повышении с 1 февраля выплат на 1 500 рублей: «Из них почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно», — пояснила ведущая. На последней фразе она начала смеяться, пояснив коллегам за кадром: «Я старалась, вы слышали».

Отмечается, что в эфир эта запись не попала.

«Тут не смеяться, а плакать надо. Единицы жируют, а остальным кидают крохи с барского стола! России жизненно необходима смена экономического курса!» — прокомментировал в своем Twitter глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Новикова не ответила на сообщение издания. «Мнение редакции "ГТРК-Камчатка" может не совпадать с моим», — говорится в описании страницы ведущей в Instagram.

«Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?» — приводит «Подъем» слова директора регионального филиала ВГТРК Алексея Костылева.

В самом документе об индексации, подписанном премьером, говорится, что она коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и составит 3% в соответствии с официальным курсом инфляции в 2019 году.