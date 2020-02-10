МЧС призвало москвичей к осторожности из-за метели и гололедицы 10 февраля

Жителей Москвы предупредили о надвигающейся на мегаполис непогоде вечером в понедельник, 10 февраля.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, с 20:00 часов в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, гололед и усиление южного ветра до 13-18 м/с.

В связи с этим спасатели призывают горожан к осторожности. Им рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

В свою очередь, водителей просят снизить скорость движения, отказаться от маневров на дорогах и держать дистанцию от других автомобилей.