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Никита Белых занялся в колонии пошивом игрушек

Общество
16:45, 04 февраля 2020

Экс-губернатора Никиту Белых, осужденного за взяточничество, уволили из библиотеки колонии, где он отбывает наказание.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН.

Уточняется, что с декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе № 1. «Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания», – отметила собеседник агентства. По ее словам, экс-чиновник не жалуется на новую работу и выполняет все требования. Сообщается, что оплата у него сдельная.

Представитель УФСИН рассказала, что цех, в котором трудится бывший губернатор, выполняет заказы на изготовление разнообразных изделий. «В настоящий момент, например, у них один из заказов – пошив игрушек», – добавила она.

Напомним, в феврале 2018 года суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей. Он отбывает наказание в рязанской колонии №5.

Теги: #Белых

Рубрика: Общество

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