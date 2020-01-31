Более ста НКО выступили против строительства 15 зданий ПНИ в России

102 некоммерческие организации обратились в администрацию президента с требованием остановить строительство зданий психоневрологических интернатов (ПНИ), рассчитанных на 50 и более мест, пишет АСИ. Автором письма выступила Общероссийская общественная организация инвалидов «Новые возможности».

До 2021 года, согласно распоряжению правительства, должны быть введены в эксплуатацию 15 зданий ПНИ, рассчитанных на сто и более человек. Эксперты и общественники отмечают, что такие заведения чаще строят на отдаленных от городов территориях, что отрезает людей с ментальными особенностями от социальной инфраструктуры.

Также зачастую в ПНИ не оказывается необходимая медицинская помощь. Интернаты в регионах нередко делятся на мужские и женские. Кроме того, неоднократно сообщалось, что жителей ПНИ могут лечить психотропными препаратами без их на то согласия.

Сотрудники НКО и активисты напоминают в своем обращении к президенту, что в РФ до сих пор не закреплена законом форма сопровождаемого проживания, хотя поручение было подписано еще в 2017 году. «Мы убеждены, что строительство психоневрологических интернатов вместо квартир для сопровождаемого проживания нарушает принцип эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ — как в части экономности, так и в части результативности расходования бюджетных средств», — указывается в письме. По данным Роструда, только 0,5% людей, живущих в ПНИ, перешли на новую форму проживания.

«В существующей в России сегодня системе жители ПНИ лишены самых простых возможностей: выбирать занятие по душе, свободно встречаться с друзьями и близкими, ложиться спать когда хочется, а не когда положено, жить с теми, кто им нравится, а не кого подселит руководство интерната», — заявляет в комментарии АСИ главный редактор медиаресурсов фонда «Выход» Юлия Азарова.