В МИД сообщили о задержании японского журналиста, собиравшего секретные сведения

В декабре при попытке получения секретных данных о военном потенциале России на Дальнем Востоке был задержан японец.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ, иностранца задержали с поличным во Владивостоке еще 25 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Сообщается, что российская сторона объявила японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Японцу дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию, на следующий день он уехал на родину.

В министерстве рассказали, что аккредитованным в РФ японским дипломатам заявлен протест. «В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что японец находился в России по журналисткой визе.