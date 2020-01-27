Билл Гейтс направил по $5 млн на борьбу с пневмонией нового типа в КНР и Африке

Благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation в срочном порядке выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом.

Как говорится на сайте организации, половина этой суммы пойдет на борьбу с коронавирусом в Китае. Столько же направят на помощь центрам по контролю и профилактике распространения 2019-nCoV в Африке.

Отмечается, что фонд работает с рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов.

Основанный в 2000 году Bill & Melinda Gates Foundation принадлежит основателю Microsoft, миллиардеру Биллу Гейтсу, а также его супруге Мелинде. Он считается крупнейшим частным фондом в США с активами в размере свыше $50 млрд.

Между тем число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2835 человек, передает «РИА Новости». Скончался 81 зараженный.