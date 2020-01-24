В Бийске медики "скорой" из-за непогоды пересаживаются на снегоходы и лошадей

Главный врач станции скорой медицинской помощи в Бийске Алексей Карнаухов рассказал об ухудшении транспортной проходимости в районах частного сектора: из-за метели медикам приходится пересаживаться на снегоходы, вездеходы и даже гужевой транспорт, пишет «Банкфакс» со ссылкой эфир радио «Вести ФМ» в Барнауле.

Из-за погодных условий врачам все меньше удается укладываться в нормативы прибытия скорой медпомощи. В региональном Минздраве вся медицинская служба переведена в режим полной готовности.

«Сейчас нам приходится передвигаться по заметенным дорогам. Добираться до пациентов, конечно, сложнее. Выкручиваемся любыми способами. Помогают волонтеры, администрации Бийска, Бийского и Зонального районов, где мы непосредственно работаем. Также службы МЧС помогают нам освободиться от снежного плена. Было, что жители выталкивали наши машины из сугробов», — поведал Карнаухов в радиоэфире.