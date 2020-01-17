Фадеев не увидел в запрете на коллективные письма во ВШЭ нарушения свободы слова

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в запрете руководства Высшей школы экономики на аффилиацию с ним политических заявлений студентов и преподавателей нет нарушения принципа свободы слова. То же заявили и в пресс-службе ВШЭ.

«Считаю, это нормально, никакого ограничения свободы слова здесь нет. Как я понимаю, здесь нет идеи ограничить высказывания сотрудников, профессоров, идея только в том, чтобы эти высказывания не связывались с университетом», — приводит его слова «Интерфакс».

По его мнению, в вузе преподавательском составе вуза представлены люди с разными политическими позициями, и «если политизировать высказывания некоторых профессоров, то нападки могут быть и с одной стороны, и с другой, и с третьей», в то время как университету не нужны «лишние проблемы». «Надо традицию создать, чтобы преподаватели, профессора и даже студенты, находясь в политическом поле, думали о том, чтобы не нанести ущерба своему университету», — заявил Фадеев.

Похожую точку зрения выразила и проректор ВШЭ Валерия Касамара, пояснив РИА Новости, что запрет вводится из-за желания избежать распространения позиции отдельных лиц на весь университет.

Ранее сообщалось, что руководство ВШЭ намерено официально запретить студентам и преподавателям составлять коллективные письма, а также делать политические высказывания со ссылкой на вуз. Также на сайте университета говорится о студенческих СМИ, которые «создают коллизию»: «С одной стороны, де-юре студенческая организация является частью Университета, и за её деятельность НИУ ВШЭ несет всю полноту ответственности. С другой стороны, де-факто, Университет не влияет на редакционную политику студенческих изданий».