В Роспотребнадзоре заявили о прекращении поставок снюса в Россию из-за рубежа

Роспотребнадзор сообщил, что никотиносодержащие смеси больше не поступают в Россию с территории других стран.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс». Отмечается, что Роспотребнадзор вместе с Федеральной таможенной службой (ФТС) приняли все необходимые меры, чтобы пресечь ввоз никотиносодержащей продукции из других стран. По данным ведомства, фактов ввоза снюса с 24 декабря 2019 года не зафиксировано.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю снюсом в России. Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами начал проверки.

В Роспотребнадзоре отмечают, что количество выявляемого снюса, который находится в обороте, снижается. В первые дни выявлялось до 750 тысяч единиц пищевой продукции с никотином, по состоянию на 11 января этот показатель едва превышал тысячу единиц. Кроме того, по данным ведомства, прекратили работу более 75 онлайн-магазинов, через которые продавался снюс.