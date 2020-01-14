Полиция Петербурга проверяет информацию об избиении пенсионера врачом неотложки

В Санкт-Петербурге пожилые супруги подали в полицию заявление об избиении пенсионера сотрудником скорой помощи.

Как пишет «Фонтанка», заявление поступило 12 января. В нем говорится, что 9 января 76-летний Жора Мирзоян внезапно почувствовал себя плохо. По словам его супруги Анны Мирзоян, мужчина стал задыхаться, подскочило давление.

Пенсионеры вызвали скорую, предупредив, что им необходимо попасть в госпиталь для ветеранов войны на Старорусской улице, где пациента уже ждали. Несмотря на это, мужчину повезли в Александровскую больницу.

Между Мирзояном и одним из врачей произошел конфликт, в ходе которого медик, по свидетельству Анны Мирзоян, нанес пенсионеру удар в лицо. «Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», – рассказала женщина.

По ее словам, когда супругов отпустили, они сразу пошли в полицию. Оттуда была вызвана другая бригада, которая доставила пожилых людей до травмпункта на Литейном проспекте, где мужчине зашили нос и сделали томограмму.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по сообщению об инциденте.