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От автоплощадки до фронтов борьбы в рунете: юридические новости

Общество
23:37, 13 января 2020

фото: Замир Усманов / Global Look Press
фото: Замир Усманов / Global Look Press

Текущее положение дел в юридической сфере и законодательные перспективы — в материале обозревателя Sobesednik.ru.

И на Клишаса бывает проруха. Сенатору, возглавляющему фронт борьбы власти с главной угрозой стране — интернету, вдруг отказали. Это сделал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, давший отрицательное заключение на законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Если кратко, предлагались следующие шаги в борьбе с этим порождением диавола — так, по совпадению, думают о сети более-менее авторитарные режимы и их представители: в течение суток ограничить возможность осуществления пользователем обмена сообщениями через почтовый сервис.

А щепетильность Комитета вызвана следующим: по формулировке законопроекта, блокировке будут подлежать все интернет-сервисы — мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества, чаты. Но депутатов обеспокоила не свобода передачи информации, а расходы на содержание программного обеспечения для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений. Что «приведет к массовому неисполнению требований закона». Поэтому инициатива, надо думать, лишь временно отвергнута…

Но в сети неспокойно. Так, в Набережных Челнах из-за ролика о якобы суде над верхушкой власти задержан активист. Теперь он проходит по делу о призывах к терроризму и статье об оскорблении власти. Не помогло и предупреждающее видео пояснение, что творческий коллектив людей объединен исключительно художественной идеей.

Видео, конечно, острое — на нем судья выносит приговоры «подсудимым», на головах которых надеты черные мешки, а на груди висят таблички с именами, и так далее — вплоть приведения приговора в исполнение (за кадром). Но ответ на него — запредельно абсурдный… Впервые Карим Ямадаев — инициатор проекта, а теперь и обвиняемый по нескольким статьям — попал в поле зрения органов и стал известен рунету, когда протестовал против закона о суверенном интернете. Тогда за надгробие гаранта Конституции он получил 28 суток административного ареста, что оспорил в Европейский суд по правам человека.

Еще один гражданский активист Олег Козловский также обратился в ЕСПЧ с жалобой на взлом своего аккаунта в мессенджере Telegram. Ситуация детективная: аккаунт был взломан одновременно с аккаунтами других оппозиционеров, в том числе и либеральных журналистов. Никакого кода авторизации при этом, как должно было быть, не приходило. Оператор сотовой связи тактично отошел в сторону, заявив, что пару часов тогда продолжались технические работы. Но заявитель уверен, что слишком очевидно в этой ситуации выглядывают спецслужбисткие ушки. Поэтому и подана жалоба на государство, которое, согласно жалобе, нарушило право на частную жизнь и тайну переписки…

Еще раз о том, как топорно работают чиновники. На сей раз —очередная рознь между столицей и иными субъектами. По обязательному медстрахованию поликлиники перестали обслуживать приезжих (на всякий случай, таких же граждан) — из-за долгов местных территориальных органов ОМС. Но «бомбят», как обычно, «воронежцев»... 

 

А теперь — о будущем. Большие изменения ждут в этом году тех, кто готовится стать водителем. Правда, основные изменения вступят в силу только 1 октября. К ним относятся, в частности, исключение так называемой площадки из экзамена для основных категорий прав. Теперь всякие испытания будут проводиться на пустых дорогах либо и вовсе закрытых территориях. А количество вопросов при сдаче теоретической части увеличится с 20 до 50. Будут введены задания по основам безопасного вождения, психологии и медицины.

А вот с января для управления трамваем, автобусом и троллейбусом нужно быть 20 лет от роду и старше. Кроме того, сотрудники ГИБДД вправе требовать уплаты всех штрафов при возвращении водительского удостоверения лишенному права управления.

Вскоре введут и новый штраф (куда уж без «пестования» водителей): не заплатили за проезд по платной дороге — 2,5 тысячи для легковых и 5 тысяч для водителей автобусов и грузовиков. Если сейчас мимо шлагбаума сложно проехать, то постепенно будет введена другая система, которая не предусматривает подобных ограничений при заезде и съезде. Таким образом, водители будут штрафоваться как за умысел, так и за невнимательность. А вот введение электронных прав пока отложено…

Другие штрафы планирует ввести власть в отношении распространения в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах. Уличенные в этом владельцы сайтов, пропагандирующих наркотики, а также операторы связи, предоставляющие услуги провайдерам хостинга, за то, что не ограничили или возобновили доступ к запрещенной информации о наркотиках, поплатятся суммой до 1,5 млн рублей для юрлиц. Незаконная пропаганда наркотиков обойдется физическим лицам от пяти до 30 тысяч рублей, должностным — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Что не лишено логики: в первом полугодии прошлого года было принято более 12 тысяч экспертных решений о блокировке сайтов на эту тему.

Рубрика: Общество

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