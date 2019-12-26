Заложник тюремного замка

Юрист Кантемир Карамзин раскрыл "нелегальный бизнес администрации СИЗО-8 по вымогательству у заключённых".

«Когда человек попадает в СИЗО, особенно если он предприниматель или просто что-то имеет за душой, то сразу становится предметом особо пристального внимания тюремной администрации. Первый вопрос, который остро волнует тюремщиков: “Что с него можно взять?”.

Юрист Кантемир Карамзин, который девятый месяц находится в СИЗО-8 Сергиева Посада, раскрыл нелегальную схему вымогательства у заключенных, организованную, по свидетельствам юриста, начальником тюрьмы Леонидом Силивестровым и его помощником “по коммерческим вопросам” “инспектором-призраком” Дмитрием Зуевым.

Только Карамзин за время его заключения с апреля по октябрь 2019 года “пожертвовал” СИЗО под видом “благотворительной помощи” материальных ценностей и денежных средств на сумму более 800 тысяч рублей. Мебель, телевизоры, матрасы, холодильники, обогреватели, деньги на ремонт и на получение генеральских званий вышестоящим тюремным начальством, профессиональные услуги и консультации в режиме “All inclusive” для администрации тюрьмы, — оборотистые работники СИЗО вытряхивают все, что можно из людей, попавших в беду. Сергиево-Посадский тюремный замок — одна из старейших тюрем Подмосковья, построенная еще в 1872 году, внедряет новые “рыночные” отношения и технологии содержания заключенных.

Сам Карамзин, профессиональный арбитражный юрист с более чем 20-ти летним стажем, сравнивает сегодняшнюю российскую правоохранительную систему с “конвейером-живодерней”. “Никого не волнует закон. Все на тебе только хотят нажиться. Каждый старается с тебя что-то урвать. Кто курточку, кто сапоги стаскивает, кто просто кусок отрезает. Как на мясокомбинате — каждому по чину”, — рассказывает в видеообращениях юрист о своем печальном опыте, полученном по ту сторону решетки.

“Надзиратель-призрак”

СИЗО занимает особое место в этом конвейере. Это не просто аппарат репрессий для физического и психологического давления на заключенных с целью получения нужных показаний и фабрикации уголовных дел нечистыми на руку или недобросовестными следователями. Для ушлых работников федерального казенного учреждения их работа — и хлебное место, и безграничные бизнес-возможности.

В СИЗО-8 решением всех “коммерческих” вопросов между администрацией и заключенными занимается специальный человек, “надзиратель-призрак” Дмитрий Зуев. Правая рука начальника тюрьмы полковника Леонида Силивестрова. Он беспрепятственно перемещается по тюрьме в форме сотрудника ФСИН, встречается с заключенными в прогулочном дворике, “предбаннике” душа, кабинете психолога, иногда заглядывает в окошко камеры. Кому что надо, что можно сделать, сколько стоит. Типичный “решала”.

Свое служебное удостоверение или жетон с личным номером Зуев не показывает и представляется предпринимателем-владельцем строительного бизнеса и партнером начальника тюрьмы. Говорит, что в СИЗО не работает, а пропуск и форма оформлены на “мертвую душу”. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ Зуев Дмитрий Александрович действительно с апреля 2011 года официально является генеральным директором двух компаний — ООО «СК ГарантСтрой» (ОГРН 1115042004880) и ООО “Гарантстрой” (ОГРН 1115042001744) с оборотами в десятки миллионов рублей. Место регистрации — г. Сергиев Посад. Легитимность бизнесмена Дмитрия Зуева подтверждает и факт его участия в различных арбитражных делах в 2018-2019 г.г. в Москве и Подмосковье от имени своей компании.

Федеральный закон “О службе в УИС РФ” (положения ч 2 ст 14) прямо запрещает совмещение службы в структурах ФСИН России и работы в коммерческих организациях. Это значит, что младшего инспектора второй категории Зуева Д.А., который позже всплывет в официальных документах следствия, в природе не существует. Есть только частный предприниматель Дмитрий Зуев, который вместе с начальником тюрьмы проворачивает в СИЗО свои дела. “Суслика видишь? Вот и я нет. А он есть.”

С Дмитрием Зуевым Кантемир Карамзин познакомился с подачи начальника тюрьмы еще в апреле, сразу после того, как после ареста сотрудниками ФСБ еле живой попал в СИЗО-8 подмосковного Сергиева Посада.

“К тебе подойдёт Дмитрий, ты ему помоги, пожалуйста, он хороший парень, бизнесмен, у него проблемы в Арбитражном суде г. Москвы», — попросил нового “постояльца” полковник Леонид Силивестров. А начальнику тюрьмы в такой ситуации сложно отказать.

Начальник ФКУ СИЗО-8 УФСИН РФ по Московской области Леонид Силивестров

Помощь опытного арбитражного юриста срочно понадобилась партнерам для участия в арбитражном суде по делу No А40-221443/18 между “СК ГарантСтрой” (гендиректор и учредитель Зуев Д.А.) и неким ЗАО «Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» (ОГРН 102500533100) на 5 млн. рублей. Зуев лично предоставил юристу-заключенному все необходимые документы, включая выписки из ЕГРЮЛ, договоры и копию своего паспорта. Далее на протяжении нескольких месяцев юрист безвозмездно вел сопровождение этого иска, пока не вступил в открытый конфликт с администрацией СИЗО.

Позже Кантемир Карамзин на видеозаписи из СИЗО объяснит такое поведение заключенных “Стокгольмским синдромом”. Когда человек оказывается в заложниках у сотрудников тюрьмы, от которых зависит его жизнь, ему хочется даже в последнем вертухае видеть что-то человеческое. Он старается идти навстречу администрации в надежде хотя бы на нормальное к себе отношение. Опытные тюремщики умело играют на слабостях своих жертв. У СИЗО много козырей для получения желаемого результата, в том числе таких, как “условия содержания”.

800 тысяч на телевизоры и крышу, 60 млн — на мебельный бизнес

Процесс выдаивания у Кантемира Карамзина 800 тысяч начался с холодильника. Инсулинозависимому юристу он был нужен, чтобы хранить лекарства. Кантемир Карамзин обратился с этим вопросом к начальнику тюрьмы, а через несколько дней к нему подошел Зуев и объяснил, что нужно купить холодильник и оформить его, как благотворительную помощь. Для этого нужно было передать вместе с холодильником чистые листы с печатью какой-нибудь компании.

За холодильником уже по инициативе администрации СИЗО-8 последовала мебель для комнаты свиданий (8 500 руб.). Затем телевизор (15 тыс руб), пылесос для уборки крупного мусора “NT 27/1” (17 тысяч), чтобы убрать мусор, застрявший между окном и решеткой в камере № 40 и т.д.

Схема была следующая. Если что-то нужно, покупай несколько. Юрист обращался к начальнику тюрьмы со своей просьбой, следом появлялся “решала”. Юрист писал записку своему помощнику-пасынку Денису Портному и передавал через Зуева. Помощник покупал имущество и передавал в СИЗО через того же Зуева. Периодически “благотворительность” оказывалась без каких либо просьб со стороны юриста по требованию администрации СИЗО. Несогласие грозило ухудшением условий содержания, например, переводом в камеру на 20 человек.

Чеки на “благотворительные нужды” СИЗО

Аппетиты администрации стремительно росли. В мае, после просьбы к Силивестрову о замене телевизора в камере, “зам по коммерции” Зуев сообщил Кантемиру Карамзину о необходимости приобрести дополнительно “для нужд СИЗО” еще два пылесоса и три телевизора.

«Денис, дорогой! Как и раньше, через генерального директора ООО «СК ГарантСтрой» Зуева Д.А. передаю тебе эту записку. Пож. купи за мой счёт и передай в СИЗО известной тебе схеме следующие приборы: три телевизора LG24MT, это поможет мне сохранить нормальный телевизор в камере. Спасибо. Обнимаю!»

Матрасы и подушки общей стоимостью более 100 тысяч рублей были куплены по списку, утвержденному самим начальником СИЗО. Причем, ни одно изделие из этой партии до самого Кантемира так и не дошли, пришлось покупать еще два.

«Денис, дорогой, привет! Уже через известного тебе Дмитрия–генерального директора ООО «СК ГарантСтрой», его тел (указан номер- примеч)-передаю тебе это сообщение. Прошу тебя взять у моих друзей деньги и за мой счёт купить матрасы и подушки, указанные на 2-х прилагаемых картинках. Денис, это очень важно купить именно у этого производителя и именно те матрасы, которые на картинках. Если возникнут вопросы, звони Дмитрию или общайся с кем он скажет. Передай как можно быстрее матрацы, я уже не могу спать на соломе, которую мне тут дали. Спасибо»

Потом администрации понадобились стройматериалы из Леруа Мерлен (порядка 47 тыс. руб.) и, наконец, 600 тысяч на ремонт крыши (420 тыс. руб. несколькими безналичными переводами на карту Сбербанка, указанную Зуевым и 180 тыс. руб. наличными).

Начальник тюрьмы пожаловался юристу, что крыша корпуса, в котором находится камера № 41, где тот содержится, совсем прохудилась и зимой в ней будет очень холодно. А бюджет урезали. Кроме того надо давать “откаты” наверх, да еще заставляют скидываться на взятку, чтобы вышестоящему руководителю “дали генерала”. Как раз 600 тысяч и не хватало.

«Денис, привет, дорогой! Я вынужден оплачивать ремонт крыши. Эту записку передаю тебе, как и ранее с ген.директором ООО “СК ГарантСтрой” Дмитрием (номер тел…). Пожалуйста, попроси у моего товарища Александра Сергеевича одолжить мне 600 000 (шестьсот тысяч рублей) и перевести с карты на карту, номер которой Дмитрий приложит к этой записке. Либо если он скажет отдать ему наличными. При передаче наличными расписку можно не брать, будем исходить из того, что он порядочный коммерсант и не обманет меня. Скажи пож. Александру Сергеевичу, что если он не сможет оплатить эту сумму, то мои бытовые условия превратятся в катастрофические.

Спасибо! Обнимаю! Кантемир»

Всего с апреля по октябрь 2019 г. помощник Кантемира Карамзина по его просьбе девять раз передавал сотрудникам СИЗО имущество, электроприборы и деньги на общую сумму более 800 тыс. рублей. Факты передачи подтверждаются чеками, показаниями, скриншотами денежных переводов и копиями записок, которые юрист писал через копировальную бумагу и оставлял второй экземпляр у себя.

В сентябре вымогательство вышло на новый уровень. “Инспектор” Зуев обратился к Кантемиру Карамзину с настойчивой просьбой профинансировать его бизнес-проект по деревообработке на сумму более 60 млн рублей. Приложил собственноручно составленный от руки бизнес-план. И заодно попросил подарить ему на День рождения айфон, пообещав давать по нему звонить. Также посулил оказать содействие в медосвидетельствовании кардиологом и вертебрологом, о котором юрист тщетно просил администрацию с момента ареста и “решить все проблемы”.

Взятка или провокация ФСБ?

В связи с серьезностью “просьбы” Кантемир Карамзин на этот раз написал записку адвокату. Послание передал лично все тот же Д.А. Зуев, предварительно подменив текст. Эта записка сыграла в дальнейших событиях роковую роль. В оригинале говорилось:

“Ув. Александр Андреевич! Ко мне обратился ген. директор ООО «СК ГарантСтрой» Зуев Дмитрий, он партнёр начальника СИЗО Силивестрова, они просят меня профинансировать проект деревообрабатывающего производства на 60 млн. руб. (план-бизнес прилагается). В плане они упоминают взыскание с ООО Нива 4-5 млн. руб. Прошу вас сказать своё мнение и оценить перспективу взыскания. Дмитрий вам документы представит. После того как вы проверите, пожалуйста, передайте Денису П., что необходимо передать Дмитрию Зуеву (указан тел.-примеч.) 50 000 рублей, в обмен на которые получить от него расписку, что эти деньги для СК ГарантСтрой в долг за мой счёт на печать буклета проекта. Надо также купить и передать ему прибор, самый маленький новый, который преобразует эл-во от сети для вентилятора Selecline, который он мне покупал и передавал весной и к нему разные магнитные крепления, как на холодильник, только прочные, чтоб я мог его закрепить в удобном месте на шкафу или кровати»

Однако вскоре юрист понял, что дело заходит слишком далеко, и решил обратился с жалобой на действия Зуева к Силивестрову. Затем написал “Сообщение о преступлении” на имя Председателя СКР РФ Бастрыкина, в котором рассказал о многочисленных фактах вымогательства со стороны администрации СИЗО-8.

Информация просочилась в Отдел собственной безопасности ФСИН, после чего в тюрьме начали лихорадочно уничтожать улики преступления и вывозить на “Газелях” все имущество, полученное за деньги Карамзина.

Сообщение Кантемира Карамзина о преступлении в ОСБ ФСИН

Неожиданно в историю вмешались и сотрудники УФСБ по Москве и Московской области, которые с самого начала курировали дело Кантемира Карамзина, но не для того, чтобы защитить интересы государственной безопасности и наказать тюремных “рэкетиров”.

Они использовали Зуева, как провокатора, чтобы выдвинуть обвинение против... самого юриста. В отношении Кантемира Карамзина возбудили уголовное дело о даче взятки в 50 тысяч рублей должностному лицу, младшему инспектору СИЗО-8 Д.А. Зуеву за передачу в камеру айфона. Сам телефон Зуев подложил позже в тарелки для еды и просунул в окошко камеры.

Юриста это не удивило, так как он и раньше неоднократно свободно пользовался телефоном по разрешению администрации СИЗО. Закон разрешает заключенным СИЗО совершать платные телефонные звонки с ведома администрации (ч.18 (п. 6 ) ст. 17 ФЗ № 103-ФЗ).

Фактические нестыковки обвинение не остановили. В том числе — отсутствие в деле о взятке самого должностного лица. Официально младшего инспектора второй категории Зуева Д.А в СИЗО-8 не существует. Есть законный гендиректор ООО “СК ГарантСтрой” Зуев Д.А.

Адвокаты Карамзина также не смогли найти в системе ФСИН таинственного сотрудника. Однако, в обвинительном заключении он появился. На конвейере-живодерне у каждого свой участок работы.

В качестве “доказательства” вины юриста Карамзина из его записки о буклете и вентиляторе была смонтирована подложная записка про айфон. Невооруженным взглядом в ней видны следы топорной фальсификации: другой рукой печатными буквами в нужном месте вписано слово “IPHONE”. В отличие от всех других записок юриста нарушена структура предложений.

Подлинная записка Кантемира Карамзина (слева) и подложная смонтированная версия (справа), которая легла в основу обвинения о взятке

“Надзиратель-призрак” оказался либо штатным стукачом и провокатором органов, который под прикрытием УФСБ до поры до времени старался вместе с начальником тюрьмы развести Карамзина на деньги, либо попался на крючок фсбэшникам и решил спасать свою шкуру “сотрудничеством”. Он записал последние разговоры с юристом, из которых потом, как утверждает в своих показаниях Кантемир Карамзин, следствие сфабриковало аудио-запись. При помощи монтажа где надо наложили шумы, добавили чужой голос, вырезали ненужные куски, в расшифровке неудобные моменты обозначили как “неразборчивая речь”.

Дениса Портного, пасынка юриста и его помощника арестовали, посадили в СИЗО и заставили оговорить себя. Кантемир Карамзин уверен, что молодого парня-инвалида, лишившегося накануне задержания глаза, УФСБ взяло в заложники с целью его шантажа. Сам юрист после вступления в войну с администрацией СИЗО-8 получает неприкрытые угрозы. Теперь его пугают судьбой предпринимателя, убитого недавно в СИЗО г. Ногинска. Карамзин просит перевести его из СИЗО-8 Сергиева Посада, опасаясь за свою безопасность, и требует проведения экспертизы подложной записки и аудио-записи.

Кратко о деле Кантемира Карамзина

Юрист Кантемир Карамзин арестован УФСБ по Москве и Московской области в апреле 2019 года после того, как выиграл арбитражные иски на 15 млрд. руб. у владельцев столичных строительных компаний ДСК-1 Владимира Копелева и ФСК “Лидер” Владимира Воронина. Неоднократно открыто обвинял в коррупции и фабрикации заказного уголовного дела начальника московского управления ФСБ генерала Алексея Дорофеева. Начальник столичного УФСБ стал широко известен после расследования Ивана Голунова о крышевании силовиками ритуального рынка столицы, как один из главных героев публикации и авторов уголовного преследования журналиста.

Кантемир Карамзин девятый месяц находится в СИЗО-8 по обвинению в покушении на мошенничество по частному делу 13-летней давности. “Кантемир Карамзин — юрист с большой буквы. Он оказался за решеткой за то, что выигрывал суды”, — заявил на недавней пресс-конференции адвокат юриста, член СПЧ при Президенте РФ Шота Горгадзе.

Дело против Кантемира Карамзина было возбуждено, несмотря на вынесенные в его пользу судебные решения всех инстанций вплоть до Верховного суда РФ. Арест юриста неоднократно продлевался, хотя внятных доказательстве вины до сих пор не представлено. Защита не раз заявляла о намеренном затягивании расследования. Обвинение инициировало девятую повторную экспертизу по делу, вопреки полученным отрицательным ответам экспертных учреждений. Как считает сам юрист, это сделано с целью найти податливого эксперта и получить нужное заключение.

Кантемир Карамзин, страдающий сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями, неоднократно подвергался пыткам, отказу в оказании медицинской помощи, побоям и провокациям со стороны администрации СИЗО и сотрудников ФСБ. Как заявляет юрист, его принуждают отказаться от исков по акциям ДСК-1 и дать ложные показания на московских судей.

Не сумев получить признаний и доказательств вины по делу о покушении на мошенничество, УФСБ Москвы и Балашихинский СК сфабриковали “дело о взятке”, уверены юрист и его защита. Организатором нового уголовного преследования юрист также считает генерала ФСБ Дорофеева.

Дело Кантемира Карамзина привлекло внимание многих СМИ и правозащитников своей абсурдностью и многочисленными нарушениями закона со стороны силовиков и подконтрольных им судей, однако юрист остается в заключении», сообщает Ленправда.

Источники фото:

Френд-группа Кантемира Карамзина https://www.facebook.com/friendsgroupkk/

Сайт юриста Кантемира Карамзина http://kantemir.info/