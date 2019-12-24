Обзор юридических новостей и казусов за 24 декабря

Несколько обескураживающих видео попали в сеть на этой неделе. Так, в Златоусте сотрудники ФСИН рубили воздух, но перед младшими классами и кадетами. А в Татарстане сотрудники правоохранительных органов потренировались прямо на школьниках, проводя учения по действиям во время массовых беспорядков.

В итоге председатель ТОС Новотроицкого сельского поселения, где и проходила вот такая интересная акция, Резеда Шмелева подала заявление в прокуратуру на... опубликовавшую видео учений Екатерину Пантелееву. Нашлась и формальная причина: на видео был запечатлен ее сын, и, хоть лица его не видно, местная чиновница посчитала, что это — разглашение персональных данных.

И это несмотря на то, что школьники пожаловались на травмы, но главное ведь — не выносить сор из избы, не придавать огласке пусть и самое абсурдное из возможного — как силовики разминались на детях... В общем, Пантелеевой предложили написать целую объяснительную, также интересовались, не просили ли ее это опубликовать.

Тем временем Константин Котов как раз сейчас находится в системе ФСИН. Он осужден Тверским районным судом к четырем годам колонии за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста, притом что некоторые из них были одиночными пикетами. Bот он направил в Конституционный суд жалобу на положения закона, позволяющие отправить человека за решетку за нарушения правил проведения митингов. Главный упор сделан на отсутствие существенного вреда здоровью или имуществу при проведении акций.

Как это ни смешно звучит после летних выступлений населения, но конституционное право на свободу мирных собраний гарантировано статьей 31 Основного закона. Защита Котова попытается доказать это в КС, так как в других российских судах некоторые положения Конституции не принимаются во внимание...

В министерстве юстиции возник казус Гальперина. Этот заместитель министра стал известен после того, как в Европейском суде по правам человека огласили позицию ведомства — официальный ответ от имени правительства России для ЕСПЧ. Если кратко, за подписью Гальперина говорилось, что масштабы проблемы насилия в семье в России достаточно преувеличены. И более того — для России «нет особой необходимости в принятии конкретных нормативных актов, касающихся явления насилия в семье».

Последовало открытое письмо министру юстиции Александру Коновалову от родственников четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия. Затем чиновник, как водится, открестился от своих слов, заявив, что его неправильно перевели. Теперь все уверены в необходимости закона о профилактике семейно-бытового насилия. Только вот в какой редакции? Тот, что представили в конце ноября, успели покритиковать как правозащитники, так и православная церковь. Первые — за мягкость, вторые, наоборот, назвали его репрессивным...