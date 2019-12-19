За год аудитория подкастов выросла вдвое, а за 5 лет может увеличится в 5,5 раза

Председатель комитета аудиорекламы IAB Russia, сооснователь Unisound и Instreamatic Михаила Ильичева заявил, что за год аудитория подкастов в России увеличилась больше чем в два раза, составив 5,1 миллион человек; через год, по его прогнозу она вырастет ещё вдвое, а к концу 2024 года — почти в 5,5 раз, передает «КоммерсантЪ».

«С ростом затрат качество контента будет улучшаться, что также будет способствовать увеличению аудитории», — рассуждает он, отмечая, что важную роль здесь играет «приход [на рынок] крупных медийных и не только брендов, которые привлекают к формату внимание своей уже сформировавшейся лояльной аудитории».

Создатель подкаста Blitz and Chips Гриша Пророков, отмечая авторитет IAB, не спешит соглашаться с прогнозом компании, объясняя свою позицию тем, что «люди не знают, что это». Он также утверждает, что «у подкастов нет никакого вирусного потенциала, они не могут распространяться стихийно».

«Можно ориентироваться на опыт других рынков, которые задают тренды в области digital-медиа. В США подкасты слушают 51% населения, в Китае — 36%, в то время как в РФ, по разным прогнозам,— 1–3%», — полагает директор по инновациям Media Direction Group Мария Полканова.

«Реальный объем аудитории одного подкаста никогда не сравнится с аудиторией средней радиостанции», — считает гендиректор Intermedia Евгений Сафронов. А директор по закупкам радио Code of Trade Александра Садовничая полагает, что активность рекламодателей на этом рынке ограничена отсутствием прозрачной статистики по аудитории и отсутствием системы закупок рекламного времени.