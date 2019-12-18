Покинувшего Россию фигуранта "болотного дела" просят приговорить к восьми годам

Гособвинение потребовало заочно приговорить фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к восьми годам колонии.



Как сообщает «Медиазона», Бученкова попросили признать виновным по части 2 статьи 212 УК («Участие в массовых беспорядках») и по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия к отношении представителя власти»). В общей сложности прокурор требует для активиста восемь лет колонии общего режима.

По версии следствия, 6 мая 2012 года во время митинга на Болотной площади Бученков несколько раз ударил сотрудников правоохранительных органов, а также бросил не менее двух стеклянных бутылок в сторону неустановленного силовика, попав ему в шлем и ладонь. Сам мужчина свою вину не признает и утверждает, что тот день находился в Нижнем Новгороде, а в столицу вернулся только поздно вечером.

Уголовное дело против Дмитрия Бученкова было возбуждено в 2017 году. Процесс был остановлен, поскольку активист покинул Россию и получил политическое убежище в Литве. Его объявили в международный розыск.

Сообщается, что Замоскворецкий районный суд Москвы заочно возобновил уголовное дело 22 ноября. Приговор будет оглашен 23 декабря.