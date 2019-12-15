Двое медиков пострадали, прибыв на вызов к мертвой пенсионерке на Сахалине

15 декабря на Сахалине в городе Долинске две бригады медиков подверглись нападению, получив два вызова на один адрес. В первом случае речь шла о пожилой женщине, которой стало плохо, во втором — о смерти пенсионерки, пишет ИА SakhalinMedia.

Прибывшим медикам открыли дверь пьяные молодые люди. Вступив с ними в перепалку, сотрудники смогли проникнуть в квартиру, где обнаружили труп женщины. На момент прибытия погибшая была мертва уже несколько часов.

После констатации смерти пьяные мужчины начали оскорблять медиков и нападать на них. Когда один из фельдшеров попытался вызвать полицию, агрессор выхватил у него телефон и кинул ему в лицо. В другого сотрудника один из пьяных мужчин бросил стеклянную тару.

Воспользовавшись моментом, когда нападавших не оказалось в комнате, медики покинули квартиру и вызвали полицию. Сейчас оба сотрудника находятся в удовлетворительном состоянии. У одного из них диагностирована травма лица, у второго повреждена рука.