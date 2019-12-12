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К смерти Юрия Лужкова могло привести осложнение при коронарографии

Общество
13:54, 12 декабря 2019

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков мог умереть из-за крайне редкого осложнения, возникшего после процедуры обследования сердца.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении бывшего московского градоначальника. «Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение», – рассказал собеседник агентства.

Сегодня, 12 декабря, в храме Христа Спасителя прошло отпевание бывшего мэра. Обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с Юрием Лужковым пришли его вдова Елена Батурина и две дочери, а также общественные и политические деятели, в том числе нынешние мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент России Владимир Путин.

Проводить в последний путь Юрия Лужкова приехали многие представители культуры и искусства, в частности Надежда Бабкина, Олег Газманов, Валентин Юдашкин и Геннадий Хазанов.

Похороны политика начнутся в 15:30. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной, пишут «Известия».

О смерти бывшего мэра Москвы стало известно 10 декабря. Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался на 84-м году жизни.

Теги: Москва

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