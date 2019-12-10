Один из фигурантов дела о теракте в петербургском метро получил пожизненный срок

В Санкт-Петербурге Военный суд озвучил приговоры фигурантам уголовного дела об организации теракта в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Аброр Азимов получил пожизненный срок. Еще три человека получили сроки от 27 до 28 лет лишения свободы. Остальные семь фигурантов дела отправятся в тюрьму на сроки от 19 до 22 лет. Все осужденные также приговорены к штрафам от 500 до 800 тысяч рублей.

Никто из осужденных своей вины не признал. Их обвиняли по статьям о создании террористического сообщества, покушении на теракт и незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Летом следствие сообщало, что предполагаемый заказчик взрыва Сирожиддин Мухтаров сейчас находится на территории города Идлиб в Сирии, писал ТАСС.

Взрыв на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. В результате теракта 16 человек погибло и более 60 пострадали.